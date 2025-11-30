Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара»

Нападающий Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара».

32-летний колумбиец забил четвертый гол «быков» на 61-й минуте матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Теперь на его счету 69 забитых мячей в составе команды во всех турнирах. Ранее рекорд принадлежал Федору Смолову (68 голов).

Кордоба перешел в «Краснодар» из «Герты» в 2021 году. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.