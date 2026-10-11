«Ахмат» и «Балтика» сыграли вничью в матче РПЛ

«Ахмат» и «Балтика» сыграли вничью в матче 10-го тура чемпионата России — 0:0.

Гости продлили серию без побед в РПЛ до четырех игр. Главный тренер калининградцев Андрей Талалаев отбыл 4-матчевую дисквалификацию и руководил командой с бровки.

«Ахмат» (11 очков) поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, «Балтика» (12) — на седьмую строчку.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

11 октября, 14:00. Ахмат Арена (Грозный)

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