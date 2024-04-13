«Балтика» со счетом 7:1 разгромила «Ахмат», Фернандес оформил хет-трик

«Балтика» на выезде с крупным счетом обыграла «Ахмат» в матче 24-го тура РПЛ — 7:1.

Хет-трик за калининградцев оформил Алекс Фернандес (8-я, 41-я и 84-я минуты). Еще по голу на счету Анхело Энрикеса (4-я), Юрия Ковалева (11-я), Виталия Лисаковича (34-я) и Максима Кузьмина (89-я).

Единственный мяч грозненцев на 76-й минуте забил Светослав Ковачев.

«Балтика» (20 очков) поднялась с последнего на 13-е место в РПЛ.

«Ахмат» (20) опустился на 14-ю строчку в турнирной таблице. Грозненцы потерпели второе подряд поражение после назначения Магомеда Адиева главным тренером команды.