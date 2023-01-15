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Сегодня, 13:12

Агент заявил, что Уткиным интересуются клубы, находящиеся в зоне еврокубков

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Даниил Уткин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, рассказал «СЭ» о будущем футболиста.

«Если летом в «Ростов» поступит какое-то предложение по Даниилу, которое устроит клуб и устроит нас, то мы будем его рассматривать, как минимум. Сегодня «Ростов» борется за самые высокие места в нашем чемпионате. На сегодняшний день Даниил хочет принести пользу своему клубу, где он вырос и сейчас играет. Сегодня он думает о «Ростове». Интерес не равняется предложению. Когда поступит предложение, мы его рассмотрим. Если оно нас устроит, будем думать. Находятся ли клубы, проявляющие интерес к Даниилу в зоне еврокубков? В разных странах по-разному. В некоторых странах — да», — сказал Бердышев «СЭ».

23-летний россиянин выступает за «Ростов» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 22 матча, забил три гола и отдал девять результативных передач.

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Основные источники исследования

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Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

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22%

1.84

19%

1.57
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Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Даниил Уткин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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