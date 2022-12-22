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Агент защитника Майсторовича рассказал, когда футболист сможет присоединиться к «Динамо»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Важич, агент сербского защитника Милана Майсторовича, рассказал, когда футболист сможет присоединиться к московскому «Динамо».

«Конечно, Милан отправится на сборы с первой командой, это часть сделки. Никакой другой информации у меня и не было. Мы подписали профессиональный контракт с «Динамо», теперь клуб владеет игроком. Куда они скажут, туда он и поедет, в этом суть профессиональных отношений. Но когда я разговаривал с гендиректором «Динамо» Пивоваровым, в том числе мы обсуждали следующие шаги, и первый из них — приехать в Москву в январе и после этого поехать на сборы с первой командой.
Рабочие отношения с «Войводиной» завершены, Милан сейчас занимается индивидуально, готовится и ждет, когда ему пришлют билеты в Москву. Он не может дождаться, когда уже сможет тренироваться с новой командой», — приводит «РБ Спорт» слова Важича.

«Динамо» объявило о подписании контракта с Майсторовичем в августе нынешнего года. Футболист сможет выступать за московский клуб с февраля 2023 года, когда ему исполнится 18 лет.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-majstorovicha-iznachal-no-predpolagalos-chto-milan-poedet-na-sbor-s-pervoj-komandoj-dinamo/
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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