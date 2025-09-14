Агент Тюкавина оценил возвращение нападающего на поле после травмы

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре форварда в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Молодец, вышел, мог даже забить. Сама реакция стадиона чего стоит. Когда он получил травму, то болельщики «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» и махачкалинского «Динамо» спрашивали, когда Костя вернется. Он украшение нашего чемпионата. Самое главное — вернулся. Дальше он уже понимает, что надо начинать с нуля. Былыми заслугами не живет. Думаю, забьет и все пойдет нормально», — сказал Сафонов «СЭ».

Тюкавин впервые сыграл после разрыва крестообразной связки, полученного 2 марта в матче с «Ростовом» в чемпионате России.

После 8 матчей «Динамо» с 9 очками занимает восьмое место в РПЛ.