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Сегодня, 11:25

«Сочи» может купить Стефановича у «Торпедо»

Виктория Кравченко
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«Сочи» работает над трансфером 27-летнего нападающего «Торпедо» Ильи Стефановича, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, ранее у клуба было предложение из РПЛ по игроку в размере 50 миллионов евро. Тогда московский клуб запросил 100 миллионов. Возможно, что это уже тогда был «Сочи». Клуб собирает информацию о форварде.

В прошедшем сезоне РПЛ Стефанович провел 13 матчей в составе «Торпедо» и отметился 5 голами.

Автозаводцы досрочно вылетели в первую лигу. Московская команда занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 29 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/sochi-interesuetsya-forvardom-torpedo-stefanovichem-270330/
ФК Сочи
ФК Торпедо (Москва)
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
3
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 1 : 1
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 1 : 4
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 2 : 0
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Ахмат – ЦСКА
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Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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