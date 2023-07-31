«Сочи» может купить Стефановича у «Торпедо»

«Сочи» работает над трансфером 27-летнего нападающего «Торпедо» Ильи Стефановича, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, ранее у клуба было предложение из РПЛ по игроку в размере 50 миллионов евро. Тогда московский клуб запросил 100 миллионов. Возможно, что это уже тогда был «Сочи». Клуб собирает информацию о форварде.

В прошедшем сезоне РПЛ Стефанович провел 13 матчей в составе «Торпедо» и отметился 5 голами.

Автозаводцы досрочно вылетели в первую лигу. Московская команда занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 29 туров.