Агент Сафонов сообщил, что Помазун не останется в «Урале» на следующий сезон

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, который проводит сезона в «Урале» на правах аренды, высказался о будущем игрока.

«Аренда рассчитана до конца сезона. Если будет хороший вариант, будем с ЦСКА разговаривать. С ЦСКА мы постоянно на контакте. По окончании сезона мы точно не планируем дальше оставаться в «Урале», уже четыре года там на правах аренды. Сейчас у Ильи возраст нормальный, 27 лет, привлекается за сборную России. Агент всегда ищет для своего игрока варианты. В Европу? Идеальный вариант, конечно, уехать в европейский чемпионат. Но я не силен в политике и не знаю, что будет летом», — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

Помазун с 2020 года выступает на правах аренды за «Урал». В текущем сезоне на его счету 32 пропущенных мяча в 22 матчах и 6 игр на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.