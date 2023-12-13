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Агент Сафонов сообщил, что Помазун не останется в «Урале» на следующий сезон

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, который проводит сезона в «Урале» на правах аренды, высказался о будущем игрока.

«Аренда рассчитана до конца сезона. Если будет хороший вариант, будем с ЦСКА разговаривать. С ЦСКА мы постоянно на контакте. По окончании сезона мы точно не планируем дальше оставаться в «Урале», уже четыре года там на правах аренды. Сейчас у Ильи возраст нормальный, 27 лет, привлекается за сборную России. Агент всегда ищет для своего игрока варианты. В Европу? Идеальный вариант, конечно, уехать в европейский чемпионат. Но я не силен в политике и не знаю, что будет летом», — приводит слова Сафонова Metaratings.ru.

Помазун с 2020 года выступает на правах аренды за «Урал». В текущем сезоне на его счету 32 пропущенных мяча в 22 матчах и 6 игр на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
Илья Помазун
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Алексей Сафонов
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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