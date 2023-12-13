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Сегодня, 18:20

Metaratings: «Спартак» не претендует на форварда «Бешикташа» Абубакара

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» не заинтересован в переходе нападающего «Бешикташа» Венсана Абубакара, сообщает Metaratings.

13 декабря об интересе красно-белых к 31-летнему камерунцу сообщили в Laura Dave Media.

По информации источника, «Спартак» не проявляет интереса к игроку, поскольку он не вписывается в клубную стратегию не брать возрастных футболистов.

11 декабря «Бешикташ» объявил об исключении Абубакара и еще четверых игроков из основы из-за «плохой игры и несовместимости внутри команды».

Форвард выступает за турецкий клуб с января этого года. В текущем сезоне он провел за «Бешикташ» 22 матча, забил 11 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Источник: Metaratings
Венсан Абубакар
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Спартак (Москва)
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
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