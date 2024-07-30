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Агент Гранха: «Роналдо чувствует себя в России как дома»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, заявил, что его клиент чувствует себя в России как дома.

«Чувствует ли себя Роналдо в России как дома? Полностью. Больше всего ему нравится, как с ним обращаются: с большой любовью и уважением», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В сезоне-2024/25 Роналдо сыграл за «Ростов» 2 матча и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро, его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Ростов
Роналдо (Ростов)
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