Агент Гранха: «Роналдо чувствует себя в России как дома»
Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо, заявил, что его клиент чувствует себя в России как дома.
«Чувствует ли себя Роналдо в России как дома? Полностью. Больше всего ему нравится, как с ним обращаются: с большой любовью и уважением», — приводит слова агента «РБ Спорт».
В сезоне-2024/25 Роналдо сыграл за «Ростов» 2 матча и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро, его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.
Источник: РБ Спорт
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|0
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|6
|
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|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
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|1
|1
|0
|3-1
|4
|
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|1
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|
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|
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|0
|2
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|2
|
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|2
|0
|1
|1
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|1
|
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|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
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|0
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|0
|
16
|Кр. Советов
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|0
|0
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|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
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|4.08
|18:00
|
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|4.08
|20:00
|
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Бителло
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Маркус Вендел
Зенит
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Виктор Гимарайнс Артур
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|И
|К
|Ж
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Даниил Фомин
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|0
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