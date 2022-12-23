Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:27

Агент Обухова рассказал, как проходит постепенное возвращение нападающего в строй

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Футбольный агент Сергей Пушкин рассказал, как проходит постепенное возвращение нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова в строй.

В октябре 30-летний форвард «Оренбурга» вернулся в расположение клуба после дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.

«Владимир в отличном настроении, продолжает готовится к сборам. Бегает, занимается индивидуально по плану, который подготовил ему тренерский штаб. Сейчас он полон решимости помочь «Оренбургу» во второй части сезона. Обухов — опытный футболист, надеемся, что Личка будет давать ему игровое время. Он заряжен на отличный результат весной. Сейчас главное — набрать форму», — сказал Пушкин «РБ Спорт».

Владимир Обухов начал тренировки в общей группе и будет заявлен за команду во время зимнего трансферного окна.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-obuhov-zaryazhen-na-to-chtoby-pomoch-orenburgu-vo-vtoroj-chasti-sezona/
Владимир Обухов
ФК Оренбург
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тренерский совет ФХР поставил «неудовлетворительно» за работу главного тренера Алексея Жамнова
«Азия для России — дорога в никуда!» Романцев — о Роналду, Мбаппе и сравнении Месси с Марадоной
В ЛНР сообщили о переброске Киевом наемников к Лисичанску из-за бегства военных ВСУ
Песков сообщил о существенном продвижении на пути демилитаризации Украины
На Украине суд заочно приговорил к 15 годам тюрьмы певца Дениса Майданова
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Сычевой ушел в «Крылья», Едвай уехал из России, а вернется ли Дзюба? Таблица переходов РПЛ
Источник: «Зенит» готов продлить контракт с защитником Ловреном
Новым главным тренером «Краснодара» может стать серб Ивич из «Маккаби»
Бушманов подтвердил информацию о переговорах с «Нижним Новгородом»
Судьба возможных трансферов Пиняева и Глушенкова в «Локомотив» решится на совете директоров «Крыльев»
Талалаев объяснил, почему считает хавбека «Зенита» Барриоса лучшим игроком РПЛ в 2022 году
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агузаров — о том, что «Локомотив» хочет избавиться от Игнатьева: «Полная дезинформация!»

Сергей Юран: «Химки» ждет прямой вылет в первую лигу"
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости