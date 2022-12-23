Агент Обухова рассказал, как проходит постепенное возвращение нападающего в строй

Футбольный агент Сергей Пушкин рассказал, как проходит постепенное возвращение нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова в строй.

В октябре 30-летний форвард «Оренбурга» вернулся в расположение клуба после дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил.

«Владимир в отличном настроении, продолжает готовится к сборам. Бегает, занимается индивидуально по плану, который подготовил ему тренерский штаб. Сейчас он полон решимости помочь «Оренбургу» во второй части сезона. Обухов — опытный футболист, надеемся, что Личка будет давать ему игровое время. Он заряжен на отличный результат весной. Сейчас главное — набрать форму», — сказал Пушкин «РБ Спорт».

Владимир Обухов начал тренировки в общей группе и будет заявлен за команду во время зимнего трансферного окна.