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Сегодня, 16:22

Агузаров — о том, что «Локомотив» хочет избавиться от Игнатьева: «Полная дезинформация!»

Алина Савинова
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Алан Агузаров, представитель форварда «Локомотива» Ивана Игнатьева, прокомментировал слухи о том, что московский клуб планирует расстаться с футболистом.

«О том, что хотят избавиться от Ивана, — полная дезинформация! Ничего близкого к правде нет. У нас годичный контракт, и мы сейчас ведем диалог с клубом. Есть понимание, что «Локомотив» заинтересован в том, чтобы Игнатьев никуда не переходил. В ближайшее время станет понятно, что будет дальше», — цитирует Агузарова Sport24.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Локомотив» хочет избавиться от Игнатьева в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 нападающий провел за железнодорожников 16 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-23-agent-loko-khochet-izbavitsya-ot-ignatyeva-polnaya-dezinformatsiya-klub-zainteresovan-chtoby-on-nikuda-ne-ukhodil
Иван Игнатьев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Алан Агузаров
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3
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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 - : -
3.03 00:00
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