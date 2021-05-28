Агент Мухина прокомментировал информацию о переходе игрока в ЦСКА

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Максима Мухина, отреагировал на информацию о том, что игрок перейдет в ЦСКА в ближайшее два дня.

Ранее, 28 мая, об этом сообщил «РБ Спорт», добавив, что 19-летний российский футболист успешно прошел медосмотр для клуба.

«Готов комментировать только официальную информацию. Официальная информация в ближайшее время появится. Еще ничего не произошло, ни один клуб не сделал официального заявления», — сказал Шпинев «СЭ».

Сейчас Мухин находится в Австрии в расположении сборной России, которая готовится к чемпионату Европы-2020.

(Данил Алешин)