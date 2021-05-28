Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Агент Мухина прокомментировал информацию о переходе игрока в ЦСКА

17:45
Максим Мухин (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Мухин (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Максима Мухина, отреагировал на информацию о том, что игрок перейдет в ЦСКА в ближайшее два дня.

Ранее, 28 мая, об этом сообщил «РБ Спорт», добавив, что 19-летний российский футболист успешно прошел медосмотр для клуба.

«Готов комментировать только официальную информацию. Официальная информация в ближайшее время появится. Еще ничего не произошло, ни один клуб не сделал официального заявления», — сказал Шпинев «СЭ».

Сейчас Мухин находится в Австрии в расположении сборной России, которая готовится к чемпионату Европы-2020.

(Данил Алешин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Чемпионат мира-2021: расписание и результаты матчей 28 мая
Кожевников поделился ожиданиями от матча Россия — Швейцария на ЧМ-2021
Бобровский не зря едет на ЧМ. «Сытый» вратарь не полетел бы через океан просто так
Фернандиньо рассказал о шансах «Ман Сити» одержать победу над «Челси» в финале Лиги чемпионов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы