Агент Мухина прокомментировал информацию о переходе игрока в ЦСКА
17:45
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Максима Мухина, отреагировал на информацию о том, что игрок перейдет в ЦСКА в ближайшее два дня.
Ранее, 28 мая, об этом сообщил «РБ Спорт», добавив, что 19-летний российский футболист успешно прошел медосмотр для клуба.
«Готов комментировать только официальную информацию. Официальная информация в ближайшее время появится. Еще ничего не произошло, ни один клуб не сделал официального заявления», — сказал Шпинев «СЭ».
Сейчас Мухин находится в Австрии в расположении сборной России, которая готовится к чемпионату Европы-2020.
(Данил Алешин)
Читайте также
2
Зачет
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю