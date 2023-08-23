Стало известно, сколько «Дженоа» предлагает «Динамо» за Лаксальта

Как стало известно «СЭ», «Дженоа» предлагает «Динамо» за Диего Лаксальта 2 миллиона евро плюс бонусы за различные достижения. Ранее инсайдер Никола Скира сообщал, что 30-летний уругваец становится все ближе к возвращению в «Дженоа», за который выступал в 2015-2018 годах.

«Динамо» приобретало Лаксальта у «Милана» два года назад за 3,5 миллиона евро, его соглашение с московским клубом действует до конца нынешнего сезона. Трансфермаркт оценивает уругвайца в 2,5 миллиона евро.