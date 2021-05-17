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Паршивлюк: «Останусь ли в «Динамо»? Все вопросы к руководству»

12:27
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Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк ушел от вопроса о своем будущем в команде.

«Останусь ли в «Динамо»? Все вопросы к руководству», — сказал футболист.

Вчера, 16 мая, бело-голубые в заключительном матче сезона обыграли ЦСКА (3:2) и закончили розыгрыш на 7-м месте. Контракт 32-летнего защитника с «Динамо» рассчитан до июня 2021 года.

(Севастиан Терлецкий)

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