Полузащитник казанского «Рубина» Оливер Абильдгор после матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (1:0) подвел итоги встречи. 24-летний датчанин был признан лучшим игроком встречи.

— Непростая игры. В послдних матчах мы были не так успешны. Сегодня нужна была победа. С самых первых минут старались владеть инициативой. В итоге одержали сложную победу, — отметил Абильдгор в эфире телеканала «Матч Премьер».