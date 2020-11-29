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Абильдгор — после матча с ЦСКА: «Сегодня нужна была победа»

18:37

Полузащитник казанского «Рубина» Оливер Абильдгор после матча 16-го тура Тинькофф чемпионата России против ЦСКА (1:0) подвел итоги встречи. 24-летний датчанин был признан лучшим игроком встречи.

— Непростая игры. В послдних матчах мы были не так успешны. Сегодня нужна была победа. С самых первых минут старались владеть инициативой. В итоге одержали сложную победу, — отметил Абильдгор в эфире телеканала «Матч Премьер».

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. В РПЛ — троевластие




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