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Сегодня, 20:12

Абаскаль рассказал, когда Медина восстановится от травмы

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о состоянии полузащитника Хесуса Медины, который не попал в заявку на матч 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2).

Глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов перед игрой заявил, что 26-летний парагваец восстанавливается от микроповреждения.

— Как проходит восстановление Медины? Когда мы увидим его в заявке?

— Я очень надеюсь, что он уже будет готов к матчу с «Краснодаром». Он близок к возвращению в общую группу. Но у него такой характер травмы... Икроножная мышца всегда очень опасна. Мы с понимаем к этому относимся. Не торопимся. Здесь нужно смотреть с прицелом на будущее и не форсировать восстановление.

— Какие сильные стороны вы видите в Михаиле Игнатове?

— Все прекрасно знают, какой талант есть у Михаила Игнатова. Какими качествами он обладает. Он сегодня сделал голевую передачу. В прошлом сезоне ему не хватало завершения. Нам не хватало второй волны, которая бы завершала ударом или голами. Мы рассчитываем на Игнатова.

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА 10 июля. Парагваец заключил контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Генеральный директор «Спартака» Малышев высказался о посещаемости на матчах РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
4
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
5
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
7
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
8
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 2 : 2
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 2
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 3 : 2
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Кейта Бальде

Кейта Бальде

Спартак

 1 0 1
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