Сегодня исполняется 60 лет президенту ПФК ЦСКА Евгению Гинеру.

Один из лучших футбольных менеджеров России занял этот пост в начале 2001 года, с его именем связаны все успехи армейцев в ХХI веке.

Под руководством Гинера красно-синие в 2005 году впервые в истории страны выиграли Кубок УЕФА, стали шестикратными (2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016) чемпионами, семикратными (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013) обладателями национального Кубка, столько же раз (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018) брали Суперкубок.

«СЭ» поздравляет Евгения Ленноровича с юбилеем!