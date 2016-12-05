19:09 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" указал Аленичева главным тренером в протоколе на матч с "Рубином"

Протокол матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" - "Рубин". Фото Сергей АСТАХОВ, "СЭ"
Протокол матча 17-го тура чемпионата России "Спартак" - "Рубин". Фото Сергей АСТАХОВ, "СЭ"
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"Спартак" допустил ошибку в протоколе на матч 17-го тура чемпионата России против "Рубина". В графе "главный тренер" красно-белые указали своего бывшего наставника Дмитрия Аленичева. Сейчас "Спартак" возглавляет итальянский специалист Массимо Каррера.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (22)
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adamantane'

Видел вчера эту новость в обзоре тура на "Матч ТВ" )

21:37 6 декабря

к/б_вепрь

П_о_в_а_р Будем посмотреть-:) А как тебе Арсенал Тула

00:06 6 декабря

вперёд Спартак!

Уверенно лидируем с отрывом "на багаже Аленичева" (который проявился во "всей красе" в Самаре) и его друга Титова.)))))))))))))))))))))))). Спасибо Богу, что дал нам Карреру, который сделает Спартак чемпионом и вернёт нас во времена достойного выступления в Лиге чемпионов, когда мы могли уверенно по игре обыграть любой клуб мира, включая самый титулованный - мадридский Реал! В МАССИМО - ВЕРИМ!

00:02 6 декабря

crabuzz

В резерве - Карпин, Бубнов и опять Аленичев

23:28 5 декабря

pushgun

Техническое 0:3 и штраф тыщ в 500!

22:59 5 декабря

Denis Kovalev

Техническое поражение Спартаку?

22:14 5 декабря

URS123

Запасные: Макгиди, Веллитон, Алекс, Йеранек.

20:40 5 декабря

Jean4

Багаж то его был найден в Самаре...

20:33 5 декабря

grey174

Бумага все стерпит!!!

20:19 5 декабря

ЮКИ

очепятка по старине Фройду!

20:16 5 декабря

паоло росси

романцева верните!

19:44 5 декабря

mikeV

Дисквалифицировать!!

19:44 5 декабря

pravda1979

А помощники его Титов и Ананко... ))

19:43 5 декабря

Пёс

Верните Валеру!!!

19:35 5 декабря

Санта_Клаус

Я за. Болею за другой клуб

19:32 5 декабря

foreverCSKAforever

Валеня верим!

19:31 5 декабря

Andre_Saratov

Все-таки Аленичева команда.

19:31 5 декабря

van der sar

Сгинь, нечистый, сгинь!

19:27 5 декабря

Платошкин Андрей

Значит вернется Димка))))И закончит начатое)))

19:26 5 декабря

Thomas_Boy

Это не ошибка. Добро пожаловать домой, Дмитрий Анатолич!

19:24 5 декабря

Союз Аполлонович

Не надо, прошу(

19:22 5 декабря

Andre_Saratov

Старые бланки жалко выбрасывать.

19:21 5 декабря

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Материалы других СМИ