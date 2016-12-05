"Спартак" указал Аленичева главным тренером в протоколе на матч с "Рубином"

"Спартак" допустил ошибку в протоколе на матч 17-го тура чемпионата России против "Рубина". В графе "главный тренер" красно-белые указали своего бывшего наставника Дмитрия Аленичева. Сейчас "Спартак" возглавляет итальянский специалист Массимо Каррера.
adamantane'
Видел вчера эту новость в обзоре тура на "Матч ТВ" )
21:37 6 декабря
к/б_вепрь
П_о_в_а_р Будем посмотреть-:) А как тебе Арсенал Тула
00:06 6 декабря
вперёд Спартак!
Уверенно лидируем с отрывом "на багаже Аленичева" (который проявился во "всей красе" в Самаре) и его друга Титова.)))))))))))))))))))))))). Спасибо Богу, что дал нам Карреру, который сделает Спартак чемпионом и вернёт нас во времена достойного выступления в Лиге чемпионов, когда мы могли уверенно по игре обыграть любой клуб мира, включая самый титулованный - мадридский Реал! В МАССИМО - ВЕРИМ!
00:02 6 декабря
crabuzz
В резерве - Карпин, Бубнов и опять Аленичев
23:28 5 декабря
pushgun
Техническое 0:3 и штраф тыщ в 500!
22:59 5 декабря
Denis Kovalev
Техническое поражение Спартаку?
22:14 5 декабря
URS123
Запасные: Макгиди, Веллитон, Алекс, Йеранек.
20:40 5 декабря
Jean4
Багаж то его был найден в Самаре...
20:33 5 декабря
grey174
Бумага все стерпит!!!
20:19 5 декабря
ЮКИ
очепятка по старине Фройду!
20:16 5 декабря
паоло росси
романцева верните!
19:44 5 декабря
mikeV
Дисквалифицировать!!
19:44 5 декабря
pravda1979
А помощники его Титов и Ананко... ))
19:43 5 декабря
Пёс
Верните Валеру!!!
19:35 5 декабря
Санта_Клаус
Я за. Болею за другой клуб
19:32 5 декабря
foreverCSKAforever
Валеня верим!
19:31 5 декабря
Andre_Saratov
Все-таки Аленичева команда.
19:31 5 декабря
van der sar
Сгинь, нечистый, сгинь!
19:27 5 декабря
Платошкин Андрей
Значит вернется Димка))))И закончит начатое)))
19:26 5 декабря
Thomas_Boy
Это не ошибка. Добро пожаловать домой, Дмитрий Анатолич!
19:24 5 декабря
Союз Аполлонович
Не надо, прошу(
19:22 5 декабря
Andre_Saratov
Старые бланки жалко выбрасывать.
19:21 5 декабря