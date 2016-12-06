Сергей Родионов: "Самедов? Переговоры с потенциальными новичками ведем, но фамилии я не назову"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов и член совета директоров клуба Александр Жирков не стали комментировать информацию о вероятном переходе в клуб полузащитника "Локомотива" Александра Самедова, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По нашей информации, 32-летний хавбек подпишет контракт с красно-белыми на 2,5 сезона с зарплатой порядка 1,8 миллиона евро в год.

– Уже ведете переговоры с потенциальными новичками? Самедов в шорт-листе есть?

– Переговоры ведем, но фамилий, позиций я вам не назову, – ответил Родионов. – Вот по окончании зимнего окна мы встретимся и подведем итоги. Прозвучит банально, но работа это реально тяжелая.

– Есть хороший анекдот, – взял слово Жирков. – Мужчина спрашивает: "А можно ли на Красной площади... пообщаться с барышней?" Ему отвечают: "Можно, но советами замучают". Не обижайтесь, но эффективное исполнение трансферного плана требует тишины.

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