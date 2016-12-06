10:44 6 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Николас Ломбертс: "Надеюсь, "Спартак" не станет чемпионом, пока я играю за "Зенит"

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Защитник "Зенита" Николас Ломбертс, как и его одноклубник Данни, оставил отпечатки своих ног для клубного музея сине-бело-голубых, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. 31-летний бельгиец, выступающий за петербуржский клуб с 2007 года, выразил надежду на то, что он не увидит чемпионства "Спартака".

- Каждый день смотрю дома на фото, когда мы стали чемпионами в 2007 году в Раменском, - сказал Ломбертс. - С тех пор "Спартак" не вел борьбы за титул. Сейчас мы вновь боремся со "Спартаком", но я надеюсь, что пока я в "Зените", он не станет чемпионом.

Данни: "В январе поеду на сбор вместе с "Зенитом"

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КОММЕНТАРИИ (33)
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Samba01

Николя, нормальные мужики такие заявления продолжают словами- ", иначе я обещаю..."

15:23 6 декабря

ЖарКонь

" и пригвоздил его к поражению!!!"-это пять.

14:40 6 декабря

AgekBam

По ходу его мясные изнасиловали )

13:32 6 декабря

Ruakiao

Platinum1991 НИКОЛАС ЛОМБЕРТС: "НАДЕЮСЬ, "СПАРТАК" НЕ СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ... Да! Спартак НЕ СТАНЕТ чемпионом! Судья Вилков, БЕЗОБРАЗНЫМ судейством, помог Спартаку УКРАСТЬ победу у Рубина! Вилков засудил Рубин и пригвоздил его к поражению!!! Не будет Спартак чемпионом в 2017 году! Не будет и все купленные судьи им НЕ ПОМОГУТ! Денег у Федуна не хватит! Судейство Вилкова в матче Спартак - Рубин это верх ЦИНИЗМА! Блииин, смеемся всем офисом. Побольше бы таких истеричек. А то комменты спокойные какие-то. Надеюсь, это женский экзерсис. Стыдно, если мужик так ноет.

13:27 6 декабря

Ruakiao

Задолбали эти зенитовцы. Почему бы на себе и своей команде не сконцентрироваться. Что их престарелый цыган, что футболисты, только про Спартак и судейство и говорят,а про то как Зенит последние игры играет хреново ни слова. Ну ладно, Тема Дз. - большая куча навоза, но Ломберст то куда.

13:13 6 декабря

Belegur

Значит Ломбертса продадут...))))

13:06 6 декабря

Sudden Finger

А ты уже давно за него не играешь, пёс!

13:04 6 декабря

sword

Platinum1991Больной на всё тело

12:53 6 декабря

Ramzes1977

Нам не страшен Акинфей, даже Рыжиков Сергей, Саша Селихов и тот мяч из сетки достаёт. Ведь в команде есть у нас похоронщик высший класс. Глушаков Денис забьёт, чемпионство заберёт!!! До встречи в апреле в Москве, мусьё Газпром Бомж Газович!

12:44 6 декабря

Ясен-Красен!

Platinum1991 ------------------------------------------------------------ 1991 - это, видимо, год рождения... Ну к 25 годам можно было быть и поумнее, гражданин Истеричка.

12:42 6 декабря

MIKE-BEST

Как Спартак будет играть в Лиге Чемпионов ? Только очередной позор стране...

12:34 6 декабря

Jaroslav-13 - McLaren - the best

ломбертс,спасибо,что вспомнил про тот купленный матч в Раменском)

12:32 6 декабря

Келофин

как приятно читать истерики конебомжей) они уже все понимают,но поверить до сих пор не могут)))

12:26 6 декабря

Келофин

Ломбертс,в межсезонье начинай искать себе клуб в Китае.И твои надежды сбудутся)))

12:23 6 декабря

Platinum1991

НИКОЛАС ЛОМБЕРТС: "НАДЕЮСЬ, "СПАРТАК" НЕ СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ... Да! Спартак НЕ СТАНЕТ чемпионом! Судья Вилков, БЕЗОБРАЗНЫМ судейством, помог Спартаку УКРАСТЬ победу у Рубина! Вилков засудил Рубин и пригвоздил его к поражению!!! Не будет Спартак чемпионом в 2017 году! Не будет и все купленные судьи им НЕ ПОМОГУТ! Денег у Федуна не хватит! Судейство Вилкова в матче Спартак - Рубин это верх ЦИНИЗМА! ПОДЛОСТИ! НАГЛОСТИ! БЕСПРЕДЕЛА! ХАМСТВА! Вот что цена вопроса делает с судьями и превращает их в НЕЛЮДЕЙ!!! Хоть ЧЁРТА лысого засудит и глазом не моргнёт, только ПЛАТИ! А кто платит, тот и заказывает музыку судейского спартаковского БЕСПРЕДЕЛА! Только благодаря судьям Спартак сейчас на первом месте. Но так вечно продолжаться не может и на судей найдут управу и на Спартак! Бог всё видит, а его за деньги Федуна не купишь, как судей!!! Очередной судейский скандал выдал Вилков! Вилков помог Спартаку УКРАСТЬ победу у Рубина! Надо запретить Вилкову судить в чемпионате! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Вы же видите, как Спартак вошел в кураж и на судейских ошибках мостит себе дорогу в чемпионский АД! Вот вам судейский административный ресурс, который тащит Спартак, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ и судейскими провалами, на первое место в чемпионате!!! А всем остальным отведена роль футбольных мальчиков для СУДЕЙСКОГО БИТЬЯ!!! Сколько это БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться???

12:14 6 декабря

Гетеродин

Кб-змеи зашипели.

12:05 6 декабря

анти-шпрота

Видимо, от этого дауна к маю 2017 только налепленые им следы останутся - Спартак станет чемпионом, а его самого в бомжатне по его же собственному желанию уже не будет. Хоть одного паразита оторвут от газовой соски...

12:01 6 декабря

mstia13

Вспоминаются слова другого мастера - Тошича. Прямо перед дерби. При этом судьи у нас отвратные. Ошибки в каждом матче с участием топ 5 команд.

11:56 6 декабря

mstia13

особенно радуют немытые, которые говорят от лица всей страны.

11:53 6 декабря

Paolo Di Canio

Немытый и даун к тому же))))

11:47 6 декабря

1777

Есть хоть один человек, кому не наплевать на что надеется этот немытый?

11:37 6 декабря

Ivenhoe

Коля, не переживай, этот спартак так восстановил против себя всю страну, что не станет чемпионом.

11:35 6 декабря

psevdonim777

10 лет получает з/п в России, которую больше нигде не заплатят и в x y й не дует.

11:33 6 декабря

zvovs

Вся Россия надеется, кто угодно только не зажравшаяся Москва которая только и делает что позорится в Европе заняв первые места в России благодаря коррупции.

11:31 6 декабря

Levbereg

Болею за Ростсельмаш! Но если наш клуб за золото не будет биться, то ради интереса хочется посмотреть на Спартак в ЛЧ. Если еще приобретёт клуб игроков на проблемные линии и будет такой -же график по победам, то не вижу соперников для СМ.

11:30 6 декабря

Ясен-Красен!

Пока Ломбертс давал это вью, его продали в Газовик. Отдали обноски младшему братику. ) ОУКБ!

11:25 6 декабря

Dr Death

Николас красавец!!! Надеюсь пока ты жив звенит никогда не будет чемпионом. ОУКБ.

11:16 6 декабря

Luch-Energy

Придется тебе тогда уйти в это трансферное окно

11:13 6 декабря

Roma_Totti

Если Спартак и дальше будет так играть, поможет только админ ресурс, ничего не поделаешь Нокола, Спартак в данный момент сильнее Зенита.

11:08 6 декабря

Коммунист

Николас, чтоб сдержать слово - срочно ищи зимой новую команду

11:05 6 декабря

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Материалы других СМИ