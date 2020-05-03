УЕФА: решений по Лиге наций и отборочным матчам ЧМ-2022 нет

Союз европейских футбольных ассоциаций отреагировал на запрос «СЭ» о судьбе несыгранных мартовских встреч плей-офф Лиги наций, в которых должны были определиться обладатели оставшихся четырех путевок на Евро-2020, Лиги наций-2020/21, чья жеребьевка прошла в начале марта, и отборочных матчей чемпионата мира-2022.

— Мы изучаем варианты, но никаких решений на данном этапе не принято. В настоящее время другой информации по этим вопросам у нас нет, — ответили нам в Ньоне. (Александр Бобров)