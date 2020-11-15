СМИ: Саутгейт переболел коронавирусом
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в прошлом месяце переболел коронавирусом, сообщает The Sun.
По данным источника, 50-летний наставник провел 10 дней на самоизоляции, и вылечился от болезни. Сейчас он чувствует себя хорошо.
Свой следующий матч в Лиге нации сборная Англии проведет сегодня против Бельгии. Начало — в 22.45 (мск). После четырех сыгранных матчей группы 2 дивизиона А у англичан 7 очков, столько же у датчан. Бельгийцы лидируют с девятью баллами.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.