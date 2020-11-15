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СМИ: Саутгейт переболел коронавирусом

08:41
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт в прошлом месяце переболел коронавирусом, сообщает The Sun.

По данным источника, 50-летний наставник провел 10 дней на самоизоляции, и вылечился от болезни. Сейчас он чувствует себя хорошо.

Свой следующий матч в Лиге нации сборная Англии проведет сегодня против Бельгии. Начало — в 22.45 (мск). После четырех сыгранных матчей группы 2 дивизиона А у англичан 7 очков, столько же у датчан. Бельгийцы лидируют с девятью баллами.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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