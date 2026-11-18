Хейбьерг — о поражении от Норвегии: «Получили то, что заслужили»

Капитан сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг прокомментировал поражение от Норвегии (2:3) в матче Лиги наций УЕФА.

«Мы допустили того, что стандарты игры сборной Дании немного снизились. Норвегия получила преимущество и забила удачный гол. После этого мы стали бояться проиграть матч. Мы получили то, что заслужили», — цитирует официальный сайт УЕФА Хейбьерга.

Норвежцы набрали 9 очков, заняли 2-е место в группе А-4, опередив датчан по личным встречам, и пробились в плей-офф.