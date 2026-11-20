Федерация футбола Белоруссии окажет финансовую помощь травмированному Калинину

Белорусская федерация футбола (АБФФ) объявила о поддержке защитника сборной Владислава Калинина, получившего травму колена в матче Лиги наций УЕФА.

АБФФ сообщила, что поможет футболисту в восстановлении, в том числе финансово, после повреждения, которое игрок получил во встрече со сборной Сан-Марино (2:0) 12 ноября.

Защитник покинул поле на носилках во втором тайме. На 75-й минуте его заменил Антон Лукашов, а белорусская команда довела матч до победы со счетом 2:0. После обследования главный тренер сборной Виктор Гончаренко сообщил о повреждении мениска и предстоящей операции.

Калинин выступает за минское «Динамо». В национальной команде он использовался на правом фланге обороны и был одним из футболистов, на которых тренерский штаб рассчитывал в решающих матчах групповой стадии Лиги наций.

По итогам обследования наставник сборной называл травму менее серьезной, чем первоначально опасались в команде. Однако повреждение все равно потребовало хирургического вмешательства.