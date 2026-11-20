Маевский назвал главную проблему сборной Белоруссии перед мартовскими стыками

Белорусский специалист Иван Маевский считает, что при подготовке к переходным матчам Лиги наций главной сложностью может стать физическое состояние футболистов.

В интервью Betnews.by Маевский обратил внимание на сроки двухматчевого противостояния, которое пройдет в марте 2027 года. По его мнению, часть игроков национальной команды к этому времени может находиться не в оптимальных кондициях. При этом специалист подчеркнул, что у Белоруссии будут шансы на победу над любым из потенциальных соперников.

Команда Виктора Гончаренко заняла 2-е место в группе С1 и получила право сыграть в стыках. В ноябре белорусы обыграли Сан-Марино (2:0) и потерпели поражение от Албании (0:2).

Соперник белорусской команды по стыкам определится 20 ноября. В число возможных оппонентов входят Грузия, Израиль, Румыния и Северная Македония. Переходные матчи запланированы на конец марта, победитель пары выступит в дивизионе B следующего розыгрыша Лиги наций.

Маевский не считает будущую жеребьевку определяющим фактором. Его тревога касается не соперника, а готовности футболистов после зимней паузы или различных отрезков клубного календаря. Именно поэтому оценка физической формы игроков будет одним из вопросов перед мартовским сбором.