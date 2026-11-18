Ример: «Дания не смогла реализовать план на игру с Норвегией»

Главный тренер сборной Дании Брайан Ример прокомментировал поражение от Норвегии (2:3) в матче Лиги наций УЕФА.

«Очевидно, что пропустить гол на последней минуте компенсированного времени крайне болезненно, независимо от обстоятельств. Но я также сказал игрокам, что, на мой взгляд, сегодня мы должны винить только себя. Считаю, что наша игра, особенно во втором тайме, была значительно ниже необходимого уровня. Если слишком много игроков не выполняют план на игру, то получаешь то, что заслуживаешь.

Одно дело — пропустить в самой концовке, это, конечно, очень болезненно. Но подготовка к этому моменту и все, что к нему привело, сегодня было просто недостаточно хорошим. Мы совершенно не смогли реализовать план на игру, который должен был принести нам победу.

Мы должны были играть в футбол и переигрывать соперника. Они сделали ставку на физическую мощь и силу, а мы должны были противопоставить им свою игру. Думаю, мы начали терять нить игры, особенно после того, как повели 2:0. Мы утратили контроль, а затем они отыграли один мяч, сделав счет 2:1, и игра стала совершенно открытой», — приводит официальный сайт УЕФА слова Римера.

Норвежцы набрали 9 очков, заняли 2-е место в группе А-4, опередив датчан по личным встречам, и пробились в плей-офф.