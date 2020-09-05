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Сборная России провела тренировку в Будапеште. Черчесов неплохо чеканит мяч

20:26
Тренировка сборной России. Фото Twitter сборной России
Тренировка сборной России. Фото Twitter сборной России
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Сборная России провела занятие на «Пушкаш Арене» в преддверии матча Лиги наций против Венгрии.


В официальном Twitter национальной команды было опубликовано видео, как главный тренер Станислав Черчесов чеканит мяч.

«Станислав Саламович в полном порядке», — говорится в сообщении пресс-службы.

Игра Венгрия — Россия состоится 6 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени.

Венгрия — Россия

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