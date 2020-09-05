Сборная России провела тренировку в Будапеште. Черчесов неплохо чеканит мяч
20:26
Сборная России провела занятие на «Пушкаш Арене» в преддверии матча Лиги наций против Венгрии.
Болельщики — наша семья. Спасибо за мощнейшую поддержку на фан-зоне «Мегафон #НашиПарни». Нижний, вы супер ??#СборнаяРоссии pic.twitter.com/aRPLdkVt9d— Сборная России (@TeamRussia) September 5, 2020
В официальном Twitter национальной команды было опубликовано видео, как главный тренер Станислав Черчесов чеканит мяч.
«Станислав Саламович в полном порядке», — говорится в сообщении пресс-службы.
Станислав Саламович в полном порядке ??— Сборная России (@TeamRussia) September 5, 2020
?#СборнаяРоссии pic.twitter.com/331ljlUuyY
Игра Венгрия — Россия состоится 6 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени.
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