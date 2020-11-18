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Нойер рассказал, чего не хватало сборной Германии в матче с Испанией

05:52
Мануэль Нойер. Фото Instagram
Мануэль Нойер. Фото Instagram
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Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер после поражения от Испании в Лиге наций (0:6) отметил, что команде не хватало общения. Также он добавил, что у немцев есть время исправиться.

— Надо было больше друг с другом говорить, особенно после первого гола, — цитирует пресс-служба УЕФА Нойера. — Сегодня нам сильно не хватало на поле общения. Это было не самое лучшее время для такой игры, но время исправиться еще есть. Сегодня проблемы с языком жестов и коммуникацией были у всех нас.

Испания — Германия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030115--spain-vs-germany/

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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