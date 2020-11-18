Нойер рассказал, чего не хватало сборной Германии в матче с Испанией

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер после поражения от Испании в Лиге наций (0:6) отметил, что команде не хватало общения. Также он добавил, что у немцев есть время исправиться.

— Надо было больше друг с другом говорить, особенно после первого гола, — цитирует пресс-служба УЕФА Нойера. — Сегодня нам сильно не хватало на поле общения. Это было не самое лучшее время для такой игры, но время исправиться еще есть. Сегодня проблемы с языком жестов и коммуникацией были у всех нас.