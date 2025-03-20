Гравенберх покинул расположение сборной Нидерландов

Полузащитник Райан Гравенберх покинул тренировочный лагерь сборной Нидерландов из-за травмы, полученной на выходных, сообщает пресс-служба команды.

Он вернется в расположение «Ливерпуля», чтобы пройти медицинское обследование и не сыграет в мартовских матчах национальной команды.

Матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Нидерландов и Испании состоится в четверг, 20 марта. Игра пройдет на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме (Нидерланды) и начнется в 22:45 по московскому времени.