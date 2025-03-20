Куман: «Хочется играть против Испании с мячом на их половине и оказывать давление впереди»

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман перед матчем Лиги наций против Испании отметил, что голландцы намерены играть на половине соперника.

«Испанцы блестяще играют с мячом, у них отличные полузащитники. Команда способна играть очень быстро с Ламином Ямалем и Нико Уильямсом на флангах. Порой необходимо ставить «автобус», чтобы остановить испанцев, хоть этого и не хочется делать. Хочется играть с мячом на их половине и оказывать давление впереди», — цитирует пресс-служба УЕФА Кумана.

Матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Нидерландов и Испании состоится в четверг, 20 марта. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.