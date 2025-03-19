Нидерланды и Испания встретятся в матче четвертьфинала Лиги наций

Сборные Нидерландов и Испании встретятся в первом матче четвертьфинала Лиги наций в четверг, 20 марта. Игра пройдет на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме (Нидерланды) и начнется в 22.45 по московскому времени.

Основные события игры Нидерланды — Испания можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига наций A. 1/4 финала.

20 марта, 22:45. De Kuip (Роттердам)

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также проведет перекличку лучших моментов всех вечерних игр Лиги наций (в формате мультикаста, в одной вкладке).

Ответный матч этих соперников состоится в воскресенье, 23 марта. Нидерланды заняли второе место в группе 3 с Германией, Венгрией, Боснией и Герцеговиной, а Испания выиграла группу 4 с Данией, Сербией, Швейцарией.