Нидерланды — Испания: время начала матча Лиги наций, где смотреть игру
Нидерланды и Испания встретятся в матче четвертьфинала Лиги наций
Сборные Нидерландов и Испании встретятся в первом матче четвертьфинала Лиги наций в четверг, 20 марта. Игра пройдет на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме (Нидерланды) и начнется в 22.45 по московскому времени.
Основные события игры Нидерланды — Испания можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также проведет перекличку лучших моментов всех вечерних игр Лиги наций (в формате мультикаста, в одной вкладке).
Ответный матч этих соперников состоится в воскресенье, 23 марта. Нидерланды заняли второе место в группе 3 с Германией, Венгрией, Боснией и Герцеговиной, а Испания выиграла группу 4 с Данией, Сербией, Швейцарией.
