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Сегодня, 05:41

Луи ван Гал рассказал, за счет чего Нидерланды могут обыграть Уэльс

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Уэльса.

«Если каждый будет делать то, что должен, то на каждой позиции на поле у нас будет по одному лишнему игроку. Это также связано с соперником — каждый играет по-своему. И я подстроился к Бельгии — адаптировал полузащиту, и она выиграла матч», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Гала.

Матч Уэльс — Нидерланды состоится в среду, 8 июня. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.

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