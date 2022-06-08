Луи ван Гал рассказал, за счет чего Нидерланды могут обыграть Уэльс

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился ожиданиями от матча Лиги наций против Уэльса.

«Если каждый будет делать то, что должен, то на каждой позиции на поле у нас будет по одному лишнему игроку. Это также связано с соперником — каждый играет по-своему. И я подстроился к Бельгии — адаптировал полузащиту, и она выиграла матч», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Гала.

Матч Уэльс — Нидерланды состоится в среду, 8 июня. Начало встречи — 21.45 по московскому времени.