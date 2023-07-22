Леброн высказался о дебютном голе Месси: «Это делает его величайшим»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал победный гол нападающего Лионеля Месси в дебютной игре в составе «Интер Майами».

Аргентинец отметился на 94-й минуте матча 1-го тура Кубка лиги с «Крус Асуль» (2:1). Этот мяч принес победу его команде.

«Месси отличился победным голом в дебютной игре в МЛС. Конечно, это сделало его величайшим», — написал Леброн в соцсетях.

Месси стал игроком «Интер Майами» 15 июля, перейдя на правах свободного агента из «ПСЖ». Контракт форварда рассчитан до конца декабря 2025-го.