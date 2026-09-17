Тренер «Интер Майами» Гонсалес о Месси: «Золотой мяч» должен достаться ему»

Главный тренер «Интер Майами» Кили Гонсалес поделился мнением об игре нападающего своей команды и сборной Аргентины Лионеля Месси.

17 сентября 39-летний Месси помог «Интер Майами» победить «Крус Асуль» (2:0) и завоевать Кубок Кампеонес. Это 49-й трофей в карьере аргентинца.

«Нет никого, кто мог бы сравниться с ним. У меня нет сомнений, что «Золотой мяч» должен достаться ему. Учитывая его возраст, то, как он провел чемпионат мира, то, что он значит для всех — не только в футбольном плане, но и с точки зрения жизненных ценностей, — было бы справедливо, чтобы он получил его», — приводит слова Гонсалеса Mundo Deportivo.

Летом 2026 года Месси со сборной Аргентины дошел до финала чемпионата мира. В решающем матче турнира южноамериканская сборная проиграла сборной Испании со счетом 0:1 в дополнительное время.

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