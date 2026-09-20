Гол Ройса принес «Лос-Анджелес Гэлакси» победу над «Миннесотой»

«Лос-Анджелес Гэлакси» победил «Миннесоту» в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС — 3:2.

Счет на 12-й минуте открыл полузащитник гостей Пабло Руис. На 23-й минуте нападающий «Миннесоты» Маркус Калдейра сравнял счет, а на 28-й минуте форвард хозяев Кельвин Йебоа реализовал пенальти. На 76-й минуте нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Жоао Клаусс с передачи полузащитника Марко Ройса сравнял счет, а на 80-й минуте отличился и сам 37-летний Ройс.

«Лос-Анджелес Гэлакси» (33 очка после 27 игр) располагается на 8-м месте в таблице Западной конференции МЛС. «Миннесота» (29 очков после 26 встреч) идет на 13-м месте.

Чемпионат США. Неделя 27.

20 сентября, 03:30. Allianz Field (Сент-Пол)