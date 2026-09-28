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Коламбус Крю — Интер Майами: счет и результат матча МЛС 28 сентября 2026

«Интер Майами» проиграл «Коламбусу», Месси забил со штрафного

Павел Лопатко
Лионель Месси.
Фото Getty Images

«Интер Майами» проиграл «Коламбусу» в гостевом матче регулярного чемпионата МЛС — 1:2.

Счет на 28-й минуте открыл нападающий «Коламбуса» Джозеф Мартинес — он реализовал пенальти. На 33-й минуте со штрафного забил форвард «Интер Майами» Лионель Месси. Победу хозяевам на 90+8-й минуте принес гол нападающего Джамала Тьяре.

На 64-й минуте полузащитник «Интер Майами» Давил Айяла забил гол, однако его отменили после вмешательства ВАР (офсайд). На 90+6-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник гостей Сантьяго Моралес.

«Интер Майами» не может выиграть в МЛС в 5-м матче подряд (4 ничьих и 1 поражение). Он занимает 3-е место в таблице Восточной конференции (46 очков после 27 игр). «Коламбус» (29 очков) идет на 12-м месте.

Чемпионат США. Неделя 28.
28 сентября, 02:10. Lower.com Field (Коламбус)
Коламбус Крю
2:1
Интер Майами

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Лионель Месси
ФК Интер Майами
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