Миранчуку вновь не доверяют в «Аталанте»

В 17-м туре серии А «Аталанта» переиграла в гостях «Беневенто» (1:4), который возглавляет знаменитый Филиппо Индзаги.

Чемпионат Италии. Серия А

17-й тур

«Беневенто» — «Аталанта» — 1:4 (0:1)

Голы: Иличич, 30 (0:1). Сау, 50 (1:1). Толой, 69 (1:2). Сапата, 71 (1:3). Муриэль, 86 (1:4).

«Беневенто»: Монтипо, Маджо, Барба, Глик, Фулон (Пастина, 46), Скьяттарелла, Дабо (Хетемай, 58), Ионицэ (Дель Пинто, 80), Импрота, Сау (Ди Серио, 58), Лападула (Инсинье, 58).

«Аталанта»: Голлини, Толой, Паломино, Ромеро, Хатебур, де Рон, Фройлер (Депаоли, 87), Пессина (Малиновский, 64), Гозенс (Мехле, 74), Сапата (Муриэль, 74), Иличич (Миранчук, 87).

Предупреждения: де Рон, 17. Фулон, 24. Паломино, 26. Лападула, 53. Дабо, 56.

Судья: Манганьелло (Италия).

9 января. Беневенто. Стадион «Чиро Вигорито».

Ребус Миранчука

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини практически не дает эксклюзивных интервью, зато регулярно проводит пресс-конференции перед играми «Аталанты» и общается в прямом телеэфире с журналистами после каждого матча своей команды. Со старта сезона-2020/21 вопросы про Алексея Миранчука звучат очень часто. Самые популярные из них понятны: «Почему так мало играет Миранчук?» и «На какой позиции вы его видите?».

Поделюсь собственными впечатлениями от всего того, что слышал и читал здесь, в Италии, в исполнении Гасперини за последние пять месяцев по теме Миранчука. Ощущения от высказываний тренера дополнены еще и некоторой непубличной информацией из самого Бергамо, и мой вывод таков: Гасперини, не возражавший против появления Миранчука, на самом деле совершенно не знал этого футболиста и не представлял в деталях его сильные и слабые стороны. Отсюда и возник ребус Миранчука, который Джан Пьеро до сих пор не может разрешить. Отсюда и его противоречивые и меняющиеся за эти месяцы ответы на вопрос о том, где Алексей может приносить команде больше всего пользы.

Безупречная сделка

Поясню. Игроков в «Аталанте» выбирает клуб, а не главный тренер. И кандидатура Миранчука рождена одним из самых грамотных в серии А персонажей по имени Джованни Сартори. Который отвечает за селекцию в «Аталанте», идеально подходит для этого провинциального и рачительного клуба именно тем, что умеет подбирать для семьи Перкасси футболистов с максимально эффективным сочетанием двух параметров — цена/качество. Следуя философии Перкасси-отца и Перкасси-сына, Сартори выбирает и согласовывает с хозяевами таких, кого (по классу и возрасту) всегда можно выгодно перепродать и заработать. Ну или, как минимум, отбить на них потраченные средства. Приобретение Миранчука, стоившего 14,5 миллиона евро (это серьезная инвестиция для «Аталанты») — именно такая сделка.

Почему? Да потому, что в случае успеха 25-летнего Алексея можно с выгодой перепродать в другой европейский клуб, а в случае провала — вернуть в РПЛ, но за более серьезные деньги. Беспроигрышная ситуация. Так что с точки зрения бизнеса трансфер выглядит безупречно. А для семьи Перкасси именно это — главный показатель эффективности работы спортивного директора.

При этом в случае с покупкой Миранчука не было никаких противоречий между бизнесом и спортивной составляющей.

В тот конкретный момент, когда клуб брал Миранчука, Гасперини считал, что Алексей выступает в качестве замены Иличичу. Тренер еще не знал, сможет ли словенский лидер вернуться в большой футбол после депрессии. Да, Гасперини представлял себе Алексея разве что по набившим оскомину голам в ворота «Ювентуса» и знал лишь, что он талант и игрок сборной России. Да, детально следить за Миранчуком у Гасперини не было возможности. Да, Джан Пьеро, насколько мне известно, вообще не обладал информацией от тренеров «Локомотива» или сборной России о том, на что Алексей способен на тренировках. Между тем, этот процесс куда важнее для маниакально обожающего тренировки Гасперини, чем отдельно взятые забитые голы.

Однако лишь поверхностные знания на момент покупки Миранчука вовсе не казались проблемой с учетом умения Джан Пьеро улучшать качества футболистов. Короче говоря, Сартори добыл прошлой осенью для «Аталанты» талантливого игрока за приемлемые деньги и, как казалось, именно на ту позицию, которая нужна главному тренеру. Так зачем Гасперини было отказываться? Все выглядело логично.

Объективные и субъективные проблемы

Но что же случилось дальше? А дальше у Гасперини — в условиях цейтнота этого безумного сезона — было всего два-три месяца, чтобы разобраться сразу в нескольких новичках за время игры на два фронта, в серии А и Лиге чемпионов. Эксперименты с ротацией в итоге ни к чему хорошему не привели, а конкретно Алексею сначала помешала травма, а после нее в дело вмешался коронавирус. Кроме этих объективных моментов сказался и субъективный. Он, возможно, даже более значим. Алексей, к сожалению, не произвел впечатления по-хорошему злого и предельно мотивированного человека, который хочет и может быстро растолкать локтями конкурентов, как это удалось, скажем, защитнику Ромеро и полузащитнику Пессине (вернулся из годичной аренды в «Вероне»). Да, Миранчук забил осенью два классных гола, но в целом не впечатлил Гасперини стабильностью и интенсивностью настолько, чтобы тот сделал его игроком стартового состава.

Конфликт тренера с Гомесом Алексей в свою пользу использовать не смог: место мятежного колумбийца прочно занял Пессина. Пока Иличич маялся с депрессией, его место на поле Миранчуку тоже не досталось, а теперь словенец вновь стал одним из лидеров команды. Чистым форвардам Сапате и Муриэлю россиянин не конкурент по определению, а Малиновскому Гасперини доверяет еще с прошлого сезона, как и Пашаличу, который вот-вот восстановится после травмы. Получается следующая картина: слабее, чем у Миранчука, позиции в группе атаки сейчас только у Ламмерса, которого готовятся отдать в аренду. Сам же Гасперини при этом буквально вчера заявил следующее: ему не нужен большой выбор состава, он больше не будет заниматься ротацией, ему хватит эффективной обоймы из 16-17 человек. Беда в том, что эти 16-17 есть в распоряжении у Гасперини, к сожалению, и без Миранчука. Вот почему в том, чтобы попасть в эту основную обойму должен быть куда больше заинтересован в первую очередь именно Алексей, а вовсе не Гасперини. Кстати, тренер традиционно не расположен к индивидуальным беседам с игроками, которые могли практиковать Юрий Семин или Станислав Черчесов. Так что рассчитывать Алексей, явно попавший в новую для себя ситуацию неподготовленным со многих точек зрения, может только на себя. А не на то, что тренер будет бесконечно ждать прогресса и тем более станет вести с ним доверительные разговоры.

Главный герой — Иличич

Ну а «Аталанта» в 17-м туре играла в гостях с мало известным за пределами Италии клубом «Беневенто», который всего второй раз в своей истории выступает в серии А. Президент и хозяин команды — 74-летний Оресте Вигорито. А стадион в одноименном городе в области Кампания, где столица — Неаполь, назван в честь его брата Чиро, который скончался в 2010 году. Командой же руководит хорошо всем нам знакомый Пиппо Индзаги, блиставший в свое время в «Аталанте», «Ювентусе», «Милане» и сборной Италии.

Под проливным дождем и на тяжелом поле первый тайм «Аталанта» выиграла за счет гола того самого Иличича, которого Гасперини так любит и ценит. Помимо этого, словенец попал в штангу, а в целом стал лучшим до перерыва.

Второй тайм показал, что Иличич абсолютно лучший игрок и всего матча. Правда, для начала «Беневенто» сравнял счет. А потом Иличич трижды поучаствовал в голах. Сначала нанес удар, после которого Толой добил мяч в ворота. Затем отдал голевую передачу на Сапату. А потом начал четвертую результативную атаку, которую продолжил Малиновский, а завершил фантастическим ударом Муриэль. «Аталанта» одержала седьмую крупную победу в этом чемпионате.

Что же Миранчук? Наш полузащитник появился на поле при счете 4:1 в пользу его команды за четыре минуты до конца основного времени. Он вышел в правую зону атаки «Аталанты» и провел в общей сложности на поле 7 минут. Вот, собственно, и все.

Следующий матч «Аталанты» — в четверг. В Кубке Италии команда Гасперини сыграет на своем поле с «Кальяри».