«Фрозиноне» вышел в серию А. Команду тренирует Гроссо

«Фрозиноне» победил «Реджину» (3:1) в матче 35-го тура второй лиги Италии. Победа гарантировала команде выход в серию А по итогам сезона.

«Фрозиноне», который тренирует чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Гроссо, лидирует в таблице с 71 очком. За три тура до конца чемпионата отрыв от третьей строчки составляет 13 баллов.

Как отметила пресс-служба клуба, «Фрозиноне» выступит в серии А третий раз в истории. Ранее это было в сезоне-2015/16 и сезоне-2018/19. Оба раза команда занимала 19-е место в турнирной таблице.