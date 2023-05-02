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Сегодня, 04:42

«Фрозиноне» вышел в серию А. Команду тренирует Гроссо

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Фрозиноне» победил «Реджину» (3:1) в матче 35-го тура второй лиги Италии. Победа гарантировала команде выход в серию А по итогам сезона.

«Фрозиноне», который тренирует чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Фабио Гроссо, лидирует в таблице с 71 очком. За три тура до конца чемпионата отрыв от третьей строчки составляет 13 баллов.

Как отметила пресс-служба клуба, «Фрозиноне» выступит в серии А третий раз в истории. Ранее это было в сезоне-2015/16 и сезоне-2018/19. Оба раза команда занимала 19-е место в турнирной таблице.

Фабио Гроссо
ФК Фрозиноне
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«Монца» хочет выкупить у «Торино» 31-летнего защитника Иццо
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 32 25 4 3 68-22 79
2
 Лацио 32 18 7 7 50-24 61
3
 Ювентус 32 18 6 8 48-27 60
4
 Рома 32 17 6 9 44-30 57
5
 Милан 32 16 9 7 52-38 57
6
 Интер 32 18 3 11 54-35 57
7
 Аталанта 32 16 7 9 53-37 55
8
 Болонья 32 12 9 11 41-40 45
9
 Фиорентина 32 12 9 11 42-36 45
10
 Монца 32 12 8 12 40-43 44
11
 Сассуоло 32 12 7 13 40-47 43
12
 Торино 32 11 9 12 33-38 42
13
 Удинезе 32 10 12 10 42-40 42
14
 Салернитана 32 7 13 12 38-51 34
15
 Эмполи 32 7 11 14 26-42 32
16
 Лечче 32 7 10 15 27-38 31
17
 Специя 32 5 12 15 26-51 27
18
 Верона 32 6 9 17 27-45 27
19
 Кремонезе 32 3 11 18 28-58 20
20
 Сампдория 32 3 8 21 20-57 17
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Аталанта – Специя
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Мбала Нзола

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Специя

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 18 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 30 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

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