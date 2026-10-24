«Наполи» на 89-й минуте упустил победу над «Ромой»

«Наполи» сыграл вничью с «Ромой» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Италии — 3:3.

У хозяев дубль оформил Скотт Мактоминей и еще один гол забил Андре Замбо-Ангисса. У гостей отличились Матиас Суле и Леонардо Балерди, который забил дважды и сравнял счет на 89-й минуте.

На 90+2-й минуте главный тренер неаполитанцев Массимилиано Аллегри получил прямую красную карточку.

«Рома» потерпела первое поражение в Серии А сезона-2026/27 и с 18 очками сохраняет третье место в турнирной таблице. «Наполи» с 11 очками располагается на десятой позиции.

В следующем туре команда из Рима 27 октября примет «Кальяри», а «Наполи» 28 октября на выезде встретится с «Монцей».

Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур.

24 октября, 19:00. Диего Армандо Марадона (Неаполь)

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