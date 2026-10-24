«Наполи» на 89-й минуте упустил победу над «Ромой»
«Наполи» сыграл вничью с «Ромой» в домашнем матче 8-го тура чемпионата Италии — 3:3.
У хозяев дубль оформил Скотт Мактоминей и еще один гол забил Андре Замбо-Ангисса. У гостей отличились Матиас Суле и Леонардо Балерди, который забил дважды и сравнял счет на 89-й минуте.
На 90+2-й минуте главный тренер неаполитанцев Массимилиано Аллегри получил прямую красную карточку.
«Рома» потерпела первое поражение в Серии А сезона-2026/27 и с 18 очками сохраняет третье место в турнирной таблице. «Наполи» с 11 очками располагается на десятой позиции.
В следующем туре команда из Рима 27 октября примет «Кальяри», а «Наполи» 28 октября на выезде встретится с «Монцей».
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|П
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|
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|Интер
|7
|6
|1
|0
|21-9
|19
|
2
|Лацио
|7
|6
|1
|0
|14-4
|19
|
3
|Рома
|8
|5
|3
|0
|19-6
|18
|
4
|Комо
|8
|5
|2
|1
|14-7
|17
|
5
|Милан
|7
|4
|3
|0
|14-7
|15
|
6
|Фрозиноне
|7
|4
|1
|2
|13-9
|13
|
7
|Торино
|8
|4
|1
|3
|13-11
|13
|
8
|Кальяри
|8
|4
|1
|3
|6-9
|13
|
9
|Наполи
|8
|3
|2
|3
|13-10
|11
|
10
|Ювентус
|7
|3
|2
|2
|9-8
|11
|
11
|Аталанта
|7
|3
|0
|4
|10-11
|9
|
12
|Лечче
|7
|3
|0
|4
|9-12
|9
|
13
|Болонья
|8
|2
|2
|4
|8-10
|8
|
14
|Сассуоло
|8
|2
|2
|4
|12-16
|8
|
15
|Монца
|8
|2
|1
|5
|15-18
|7
|
16
|Парма
|7
|1
|1
|5
|4-13
|4
|
17
|Дженоа
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
18
|Удинезе
|7
|1
|1
|5
|9-16
|4
|
19
|Фиорентина
|7
|1
|1
|5
|8-17
|4
|
20
|Венеция
|7
|1
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38 тур
|23.10
|21:45
|Торино – Монца
|3 : 2
|24.10
|16:00
|Кальяри – Болонья
|0 : 2
|24.10
|16:00
|Комо – Сассуоло
|2 : 0
|24.10
|19:00
|Наполи – Рома
|3 : 3
|24.10
|21:45
|Лацио – Парма
|- : -
|25.10
|14:30
|Интер – Фиорентина
|- : -
|25.10
|17:00
|Аталанта – Фрозиноне
|- : -
|25.10
|17:00
|Дженоа – Венеция
|- : -
|25.10
|20:00
|Лечче – Ювентус
|- : -
|25.10
|22:45
|Удинезе – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
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|Г
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|
Густаво Варела
Монца
|7
|
|
Антонио Раймондо
Фрозиноне
|7
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|6
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|
|
Рафик Бельгали
Торино
|3
|
|
Анди Диуф
Интер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Лоренцо Луккези
Монца
|6
|1
|2
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|7
|1
|1
|
|
Эльиф Эльмас
Аталанта
|5
|1
|0
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