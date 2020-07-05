Защитник «Лечче» попал в больницу. Тесты на коронавирус дали отрицательный результат
5 июля 2020, 17:35
Защитник «Лечче» Лука Россеттини находится в больнице, сообщает официальный сайт клуба.
У Россеттини неожиданно поднялась температура и началась лихорадка, однако тесты на коронавирус, проведенные в больнице, дали отрицательный результат. 35-летний футболист находится под наблюдением врачей.
В нынешнем сезоне Россеттини провел за «Лечче» 25 матчей в серии А и 1 — в Кубке Италии.
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