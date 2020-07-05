Защитник «Лечче» попал в больницу. Тесты на коронавирус дали отрицательный результат

Защитник «Лечче» Лука Россеттини находится в больнице, сообщает официальный сайт клуба.

У Россеттини неожиданно поднялась температура и началась лихорадка, однако тесты на коронавирус, проведенные в больнице, дали отрицательный результат. 35-летний футболист находится под наблюдением врачей.

В нынешнем сезоне Россеттини провел за «Лечче» 25 матчей в серии А и 1 — в Кубке Италии.