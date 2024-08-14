«Ювентус» объявил об уходе Щенсны

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

34-летний поляк выступал за туринский клуб с 2017 года. За «Ювентус» вратарь провел 252 матча, в которых пропустил 233 мяча и 103 раза сыграл на ноль.

Вместе с «Ювентусом» Щенсны стал трехкратным чемпионом Италии и обладателем Кубка страны, а также дважды выиграл Суперкубок Италии.