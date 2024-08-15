Милик отреагировал на уход из «Ювентуса» голкипера Щенсны

Форвард «Ювентуса» Аркадиуш Милик прокомментировал уход из клуба голкипера Войцеха Щенсны.

«Легенда. Очень много воспоминаний и невероятных моментов вместе! Удачи в твоей следующей главе, брат», — обратился форвард к голкиперу.

Щенсны покинул туринский клуб спустя семь лет. В прошлом сезоне 34-летний футболист провел за «Ювентус» 35 матчей.