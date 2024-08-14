Дибала договорился с «Аль-Кадисией» о контракте на два года

Форвард «Ромы» Пауло Дибала близок к переходу в «Аль-Кадисию», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист согласовал зарплату и условия личного контракта с клубом из Саудовской Аравии.

Журналист Санти Ауна утверждает, что Дибала подпишет контракт до 2027 года с зарплатой 15 миллионов евро в год.

12 августа сообщалось, что нападающий отказался от контракта с саудовским клубом с зарплатой 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дибала провел 39 матчей за «Рому» во всех турнирах, отметившись 16 забитыми голами и 10 результативными передачами. Контракт аргентинца с клубом рассчитан до лета 2025 года. Его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt.