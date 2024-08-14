Дибала договорился с «Аль-Кадисией» о контракте на два года
Форвард «Ромы» Пауло Дибала близок к переходу в «Аль-Кадисию», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, футболист согласовал зарплату и условия личного контракта с клубом из Саудовской Аравии.
Журналист Санти Ауна утверждает, что Дибала подпишет контракт до 2027 года с зарплатой 15 миллионов евро в год.
12 августа сообщалось, что нападающий отказался от контракта с саудовским клубом с зарплатой 100 миллионов евро.
В прошлом сезоне Дибала провел 39 матчей за «Рому» во всех турнирах, отметившись 16 забитыми голами и 10 результативными передачами. Контракт аргентинца с клубом рассчитан до лета 2025 года. Его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt.
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|Милан
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3
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
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5
|Болонья
|0
|0
|0
|0
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|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
|Лацио
|0
|0
|0
|0
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8
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
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|0
|0
|0-0
|0
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10
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|0
|0
|0
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|0-0
|0
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11
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Венеция
|0
|0
|0
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38 тур
|17.08
|19:30
|
Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
|
Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
|
Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
|
Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
|
Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
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