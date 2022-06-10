«Интер» хочет подписать Миленковича

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович может перейти в «Интер» в это межсезонье.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, миланский клуб заинтересован в подписании 24-летнего серба вне зависимости от переговоров по Глейсону Бремеру. «Интер» хочет подписать в летнее трансферное окно двух защитников.

Действующий контракт Миленковича рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Миленкович сыграл в 39 матчах во всех турнирах и забил 3 гола.