У бывшего защитника «Спартака» Боккетти родился сын

Защитник «Вероны» Сальваторе Боккетти сообщил в своем Instagram о рождении сына. Мальчика назвали Робертом.

«Спасибо Кате (супруга Сальваторе — Прим. «СЭ») за эту незабываемую радость! Добро пожаловать, Роберт!» — написал в Instagram 32-летний Боккетти.

«Поздравляю бро», — написал в комментариях полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков.

Сальваторе и Катерина также воспитывают дочь Грейс и сына Марио.

Боккетти выступал за «Спартак» с 2013-й по 2019-й год. Становился чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).

В текущем сезоне Боккетти провел два матча за «Верону» и не отметился результативными действиями.