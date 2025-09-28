Тудор после ничьей «Ювентуса» с «Аталантой»: «Стакан наполовину полон»

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор назвал отличным матч против «Аталанты» (1:1) в 5-м туре серии А.

«Стакан наполовину полон, потому что мы провели отличный матч: один из лучших с тех пор, как я здесь. Это была серьезная игра между двумя командами уровня Лиги чемпионов. Все в порядке», — сказал тренер в эфире DAZN.

«Ювентус» (11 очков) занимает второе место в таблице серии А. «Аталанта» (9) поднялась на пятую строчку.