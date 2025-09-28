Капитан «Интера» Мартинес — об Эспозито: «Нам нужно оставить его в покое, чтобы он мог развиваться наилучшим образом»

Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал игру нападающего Франческо Эспозито, который забил гол в выездном матче пятого тура серии А с «Кальяри» (2:0). Этот мяч стал для Эспозито первым в чемпионате Италии.

«Я очень рад за Эспозито и за его первый гол в серии А. Пио — хороший парень, который усердно работает. Нам нужно оставить его в покое, чтобы он мог развиваться наилучшим образом. Мы будем давать ему советы, но ему нужно личное пространство и время», — сказал 28-летний аргентинец на пресс-конференции.

В сезоне-2025/26 20-летний итальянец Эспозито забил 1 гол в 4 матчах.