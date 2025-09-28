Экс-игрок «Интера» Сенси перешел в кипрский «Анортосис»

Полузащитник Стефано Сенси подписал контракт с «Анортосисом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним итальянцем рассчитано до лета 2026 года. Игрок присоединился к команде в качестве свободного агента.

В минувшем сезоне Сенси играл за «Монцу», забив один гол в 14 матчах. Также полузащитник выступал за «Чезену», «Сассуоло» и «Интер».