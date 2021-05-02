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«Аталанта» и «Сассуоло» сыграли вничью

17:51
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«Аталанта» и «Сассуоло» сыграли вничью в матче 34-го тура чемпионата Италии.

В составе хозяев голом отметился Доменико Берарди, у гостей забил Робин Госенс.

Так как «Аталанта» не смогла выиграть в этой встрече, «Интер» досрочно стал чемпионом. В последний раз команда становилась чемпионом серии А в сезоне-2009/10. «Ювентус» (66) потерял математические шансы на чемпионство впервые за девять лет.

В 34 матчах серии А «Аталанта» набрала 69 баллов и расположилась на 2-м месте. Отрыв «Интера» — 13 очков. «Сассуоло» (53) занимает 8-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

34-й тур

«Сассуоло» — «Аталанта» — 1:1 (0:1)

Голы: Гозенс, 32 (0:1). Берарди, 52 — с пенальти (1:1).
Нереализованный пенальти: Муриэль, 77 (вратарь)

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш (Феррари, 46), Кирьякопулос, Марлон, Мерт Мюлдюр (Толян, 87), Обианг (Бурабия, 60), Локателли, Траоре (Каан Айхан, 78), Дефрель (Распадори, 46), Берарди, Бога.

«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Толой (Паломино, 79), Джимсити, Гозенс, Ромеро, де Рон, Малиновский, Фройлер, Пессина (Спортьелло, 25), Сапата (Муриэль, 60).

Предупреждения: Марлон, 28. Кирикеш, 34. Локателли, 40. Обианг, 45. Феррари, 53. Джимсити, 78.

Удаления: Голлини, 22. Марлон, 75.

Судья: Пайретто (Италия).
2 мая. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».

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